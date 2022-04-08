خطير: امرأة تجبر النساء على الحمل خارج إطار الزواج وتتاجر بالرضّع #خبر_ عاجل

تمكنت الوحدات الأمنية من الكشف عن شبكة مختصة في مجال الاستغلال الجنسي والاقتصادي وإكراه النساء على الانجاب خارج إطار الزواج والاتجار بالرضع حديثي الولادة بمعتمدية الهوارية من ولاية نابل.

ويأتي هذا بناء على توفر معلومات لدى الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس.

ووفق ما أودته اذاعة شمس أف أم فإن الشبكة على رأسها إمرأة تم القاء القبض عليها رفقة وسيطة من العنصر النسائي الي تتمثل مهمتها في إستقطاب الفتيات من الفئة الهشة، ووضعهم على ذمة رئيسة الشبكة بهدف استغلالهم جنسيا والانجاب خارج إطار الزواج والاتجار بالرضع حديثي الولادة بمقابل مادي.

هذا وتمت معاينة 3 ضحايا كانوا يقطنون في منزل رئيسة الشبكة بعد حجز وثائقهم الشخصية وهواتفهم الجوالة، ليتم إستغلالهم في المجال الجنسي تحت التهديد، والانجاب خارج إطار الزواج والتفريط بالبيع في الرضع.