تطوير التعاون الثقافي المشترك بين تونس وإيطاليا محور جلسة عمل بوزارة الشؤون الثقافية

مثل تطوير التعاون المشترك بين تونس وإيطاليا في المجال الثقافي والإبداعي وتعزيزه، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الجمعة جمعت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي وسفير ايطاليا بتونس لورونزو فانارا والوفد المرافق له وبمشاركة عدد من اطارات الوزارة.

وتطرقت الجلسة إلى التعاون المشترك في مجال التكوين والاستفادة من الخبرات الدولية في استعمال وسائل التكنولوجيات الحديثة للتصرف العلمي والتقني في قطاع التراث ولا سيما في المعالم الأثرية والمواقع التراثية المسجلة على لائحة التراث العالمي لليونسكو، حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الثقافية.

كما ناقش الحضور سبل تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الثقافي الرقمي لتثمين التراث حيث تملك تونس على قدرات شبابية مهمة في هذا المجال فيما تتميز ايطاليا بنظام معلوماتي تقني متقدّم.

وفي الإطار ذاته تمّ التباحث حول العمل على تقديم مشروع مشترك بين تونس وإيطاليا لتحديد قائمة التراث المغمور بالمياه بهدف ترشيحها على قائمة التراث الثقافي والطبيعي العالمي لليونسكو.

كما تم تدارس العمل المشترك لترميم المتحف الوطني بباردو ورقمنة الأرشيف السينمائي التونسي، وذلك سعيا إلى إنقاذ هذا الأخير من التلف والمحافظة على الذاكرة الجماعية.

وبهذه المناسبة ثمّنت وزيرة الشؤون الثقافية العلاقات التاريخية العريقة والعميقة التي جمعت تونس وايطاليا على مرّ عقود من الزمن، داعية إلى ضرورة تكثيف التعاون المشترك وتعزيزه والارتقاء به بما من شأنه أن يخدم مصلحة البلدين في المجال الثقافي والإبداعي.

من جهته أكّد سفير ايطاليا لورونزو فانارا حرص بلده على مزيد تعميق أطر التعاون المشترك مع تونس في القطاع الثقافي الذي أصبح اليوم رافدا مهمّا من روافد التنمية الاقتصادية. كما أشار إلى أن العمل على تنمية التراث المادي وغير المادّي هو تثمين للهوية الثقافية المشتركة.