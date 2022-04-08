“توننداكس” يقفل حصة الجمعة على شبه استقرار

انهى مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، معاملات حصة الجمعة، على شبه استقرار متقدما بنسبة 01ر0 بالمائة، ليدرك النقطة 44ر7149، وسط حجم مبادلات بقيمة 4ر2 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية.

وتصدر سهم لاندور خلال الحصة قائمة الارتفاعات، بعد ان زاد سعره بنسبة 5ر4 بالمائة وبلغت قيمته 990ر8 دينار، دون تسجيل اي مبادلات.

وتطور سهم “نيو بادي لاين” خلال الحصة، بنسبة 9ر3 بالمائة مقفلا على سعر 440ر6 دينار، في ظل مبادلات ناهزت 27 الف دينار.

وكان سهم “بي هاش القابضة” الاسوء اداء خلال الحصة ليفقد 2ر9 بالمائة من قيمته، وينهي الحصة على سعر 990ر1 دينار،وسط حجم مبادلات ضعيف جدا لم يتخط الالف دينار، تبعه سهم آرليكيد الذي تقهقر بدوره، بنسبة 1ر2 بالمائة وليختتم الحصة على سعر 950ر94 دينار،وسط حجم مبادلات بقيمة 72 الف دينار.

وصنف سهم شركة صنع المشروبات بتونس في خانة الاسهم الاكثر ربحا خلال الحصة، مراكما ارباحا بقيمة 709 الف دينار، ولينهي الحصة على سعر 900ر16 دينار.