سيدي بوزيد: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 19 حالة شفاء

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، 8 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 19 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعاية الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، في تصريح لـ”وات” .

وبموجب الاصابات الجديدة، ترتفع الحصيلة الوبائية للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 39 ألفا و873 إصابة منها 1045 حالة وفاة، و39 ألفا و 766حالة شفاء.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود اليوم الجمعة حوالي 216 ألفا و803 أشخاص ، وفق المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي.

وذكر نصيبي، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121 ألفا و190 شخصا، والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18 ألفا و9 اشخاص.