صدور قرار بالرائد الرسمي يضبط مقدار المساعدة المالية لفائدة المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي المالي بـ 200 دينار شهريا

صدر اليوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بضبط طريقة احتساب ومقدار التحويلات المالية المباشرة لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.

وحدد، حسب هذا القرار المشترك، مقدار أساسي للتحويل المالي بمبلغ قدره 200 دينار شهريا للفرد أو للأسرة الواحدة، وذلك ابتداء من أول جانفي 2022.

كما نص هذا القرار على اسناد منحة إضافية قدرها 10 دنانير شهريا لكل أسرة بعنوان كل ابن في الكفالة بلغ 6 سنوات ولم يتجاوز سن 18 سنة دون أي شرط وإلى حدود سن 25 سنة بالنسبة للأبناء في الكفالة شرط مزاولتهم للتعليم أو التدريب أو التكوين المهني، وذلك ابتداء من أول فيفري 2022.

ويضاعف مقدار المنحة الإضافية مرة واحدة بعنوان كل طفل حاملا لبطاقة إعاقة.