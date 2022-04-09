مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج تحبط محاولة تهريب 4 سبائك من الذهب بقيمة 2 مليون دينار

احبطت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج، السبت، محاولة تهريب 4 سبائك من الذهب تزن 15 كلغ تم ضبطها مخفية بإحكام تحت طيات ملابس مسافر أجنبي الجنسية وذلك أثناء استعداده لمغادرة قاعة الرحيل.

وافادت الادارة العامة للديوانة في بلاغ صادر عنها، ان المشتبه به قد عرض اثناء التحقيق معه رشوة بمبلغ مالي قدره 30 ألف دولار، أفاد أنه بإمكانه توفيره عن طريق أحد أقاربه المقيمين بتونس، ليتم إيهام المعني بالأمر بقبول العملية والإيقاع بشريكه قبالة المطار وبحوزته المبلغ المالي.

وتم بحسب المصدر ذاته، حجز سبائك الذهب والمبلغ المالي موضوع محاولة الإرشاء، وتحرير محضر في الغرض، واحالة القضية إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمزيد التعمق في التحقيق، وذلك باءذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس،

كما مكنت التحريات والتساخير التي تم إنجازها من قبل المصالح المختصة بإدارة الأبحاث الديوانية تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من الكشف عن شبكة دولية للمتاجرة بالعملة يقودها المواطن الأجنبي المقيم بتونس، ولتقدر قيمة المبالغ التي ثبت تحويلها إلى الخارج على غير الصيغ القانونية حوالي 2 مليون دينار.