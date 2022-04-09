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مدنين : رفع 186 مخالفة اقتصادية في الاسبوع الاول من شهر رمضان

2022/04/09 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

اسفرت عمليات المراقبة الاقتصادية في ولاية مدنين خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان عن رفع 186 مخالفة اقتصادية من بينها 124 مخالفة تعلّقت بالترفيع في الاسعار في قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية الى جانب حجز 294 كلغ من الخضر والغلال و219 كلغ من الدجاج الجاهز للطبخ غير صالح للاستهلاك وفق ما أوردته الادارة الجهوية للتجارة واتنمية الصادرات في مدنين على صفحتها الرسمية.

وجاء هذا الغمل الرقابي من خلال 1492 زيارة تفقد ميدانية قامت بها 4 فرق للمراقبة الاقتصادية وفرقتان مشتركتان لمراقبة الجودة شملت كامل معتمديات الولاية لمتابعة وضعية التزود وخاصة منتوجات الفلاحة والصيد البحري والمواد الاستهلاكية الحساسة وضمان انتضاميتها بمختلف مسالك التوزيع سواء الجملة او التفصيل.
وقد تضاعف هذا المجهود الرقابي الا ان الاسعار مرتفعة وخاصة اسعار الخضر والغلال ومنتوجات الصيد البحري .

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