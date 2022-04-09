سيدي بوزيد : 216810 أشخاص تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ضدّ “كوفيد 19” في الجهة

بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ضدّ “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود أمس الجمعة حوالي 216810 أشخاص، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأشار رفيق نصيبي في تصريح لـ(وات) إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا”بالجهة بلغ حوالي 121190 شخصا والذين تلقوا الجرعة الثالثة جرعة تعزيز المناعة 18009 أشخاص، وعدد حالات الذين تعرّضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 227 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقّي التلقيح ضد فيروس كورونا قد بلغ 260717 شخصا حسب آخر تحيين.