سعر صرف الدولار يتجاوز عتبة 3 دينار يوم 7 افريل 2022

تجاوزت قيمة الدولار الواحد بتاريخ 7 افريل 2022، عتبة 3 دنانير ليتم تبادله بما قدره 00317ر3 دينار مقابل 99854ر2 قبلها بيوم وبقيمة 77868ر2 دينار في نفس الفترة من سنة 2021، وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي

وما انفك الدينار التونسي يفقد قيمته في الأشهر الأخيرة، إزاء الدولار، اذ عرف معدل صرف الدينار في نوفمبر 2021، انزلاقا بنسبة 1ر1 بالمائة امام الدولار الأمريكي.

وفسر الاقتصادي، آرام بالحاج، في تعليقه على تراجع قيمة الدينار في تدوينة نشرها على صفحته على “فايسبوك”، الامر بانه “كان متوقعا” وهو نتيجة لعدة اسباب اهمها “الحرب الروسية الاوكرانية والعودة التدريجية للسياسة النقدية الامريكية الى وضعا الطبيعي”.

وقال بالحاج من جهة اخرى، إن “البنك المركزي التونسي (ومن ورائه الشعب التونسي) يعيش أصعب أيامه، خاصة أمام وجود نسب تضخم مخيفة ومخزون من العملة الصعبة في انخفاض وضغط من الحكومة لتمويل عجز الميزانية وضعف النمو الاقتصادي”.