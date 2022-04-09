عاجل: بطاقتا إيداع بالسجن في حق مسافر ليبي وعون امن في قضية تهريب الذهب بمطار تونس قرطاج

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب الاقتصادي والمالي بطاقتي إيداع بالسجن في شأن مواطن ليبي وعون أمن في قضية حيازة كمية من الذهب كانت السلطات تفطنت لها بمطار تونس قرطاج، وفق ما ذكره مكتب الاتصال الاتصال بالمحكمة الابتدائية في بلاغ مساء الجمعة.

وأضاف مكتب الاتصال أن الأبحاث أحيلت على النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي بتاريخ 8 أفريل الحالي، وفُتح بحث تحقيقي ضد المشمولين بالبحث “من أجل جرائم غسل الأموال وقبول موظف عمومي لعطايا لإنجاز أمر من علائق وظيفه وهو الباعث عليه وارشاء موظف عمومي”، إضافة إلى “الجرائم الديوانية والصرفية”.

وذكر أن أعوان الديوانة التونسية تفطنوا، بتاريخ 30 مارس الماضي، أثناء مراقبة المسافرين القادمين من ليبيا باتجاه تركيا، إلى أن مسافرا يحمل الجنسية الليبية كانت بحوزته كمية من الذهب تزن حوالي 15 كلغ.

وأضاف ذات المصدر أن الأبحاث بينت أن محاولة تهريب كمية الذهب المذكورة تمت بمساعدة شخص ليبي ثان وعون أمن تابع لإدارة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج وعون تابع للخطوط الجوية التونسية وصاحب مكتب صرافة.

وكانت النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي أذنت بالاحتفاظ بأربعة متهمين وتقديم الخامس (صاحب مكتب الصرافة).