رئيس الدولة يشرف على احياء الذكرى 84 لعيد الشهداء

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم السبت بروضة الشهداء بالسيجومي بتونس العاصمة، على موكب إحياء الذكرى الرابعة والثمانين لعيد الشهداء.

ووضع رئيس الدولة إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء، وتلا فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الأبرار. وحيا إثر ذلك العلم على أنغام النشيد الوطني، وتم إطلاق ثلاث طلقات مدفعية.

وقد حضر الموكب كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزير الدفاع الوطني عماد مميش، ووالي تونس كمال الفقي، ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم، الى جانب أعضاء المجلس الأعلى للجيوش.