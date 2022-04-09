خلال اشرافه على مجلس الوزراء … رئيس الدولة يؤكد انه مع برلمان يعبر عن الارادة الحقيقية للشعب

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم السبت بقصر قرطاج، على أعمال مجلس الوزراء والذي تم خلاله التداول في اربع مشاريع مراسيم رئاسية و7 اوامر رئاسية.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الدولة وفق ما جاء في فيديو على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على شبكة التواصل فايسبوك، على تزامن انعقاد المجلس مع الذكرى 84 لعيد الشهداء الذين “سقطوا من اجل تونس ومن اجل برلمان وطني” مؤكدا في هذا السياق انه “مع البرلمان المعبر عن الارادة الحقيقية للشعب وليس مع برلمان تسيل فيه الدماء وتكثر فيه الشتائم و السباب”.

وقال رئيس الدولة في حديثه عن معاني ذكرى 9 افريل 1938 ” سنحقق مطالب الشهداء في برلمان حقيقي وسنحقق مطالب الذين التحقوا بهم بعد اكثر من 8 عقود وسنحقق مطالب شهداء جرحى الثورة، ثورة 17 ديسمبر 2010 وجرحاها”

واكد رئيس الدولة على ان لتونس” تاريخ حافل بالفكر المستنير كما ان فكرة البرلمان في تونس لها تاريخ طويل صنعه الوطنيون الاحرار” مضيفا ان البرلمان المقبل سيكون معبرا عن ارادة التونسيين بامانة وصدق “وان الانتخابات المقبلة ستجري وفق نظام جديد للاقتراع كما اتضح من الاستشارة الوطنية

وبخصوص الحوار قال رئيس الجمهورية انه سيتواصل خلال الايام القادمة و لكنه لن يكون الا مع من وصفهم ” بالصادقين والوطنيين ولن يكون هناك حوار مع من اختار نهج العمالة و الارتماء في احضان الخارج”.

وفي سياق متصل جدّد رئيس الدولة رفضه للتدخلات في الشأن التونسي قائلا “تونس ليست ضيعة او بستانا او ارضا مهملة ولن نقبل بان يتدخل احد في شؤون تونس التي يحكمها التونسيون ولا يمكن أن تعود كما يعمل الآخرون وكما يشاء البعض إلى حكم القناصل”.

وقال الرئيس قيس سعيد في مستهل كلمته ايضا ان الاوامر الترتيبية المتعلقة بالمرسومين الخاصين بالشركات الاهلية و الصلح الجزائي ستصدر قريبا.

وتم الاعلان عن هذين المرسومين يوم 20 مارس الماضي تزامنا مع ذكرى الاستقلال.