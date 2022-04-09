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أجواء قليلة السحب والحرارة تصل ليلا إلى 23 بالبرمة وبرج الخضراء

2022/04/09 أخبار, المصدر, متفرقات

تشير التوقعات الجوي إلى أن الأجواء ستكون هذه الليلة قليلة السحب إلى مغيمة جزئيا بالوسط والجنوب في حين تتراوح الحرارة بين 13 و18 درجة وتكون في حدود 11 بالمرتفعات وتصل إلى 23 بالبرمة وبرج الخضراء..
وبين المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ نشره ، مساء السبت، ان نشاط الرياح سيتواصل قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وبالجنوب الغربي حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س وان البحر سيكون شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومضطرب بخليج قابس.
وتكون السماء، صباح غد الاحد، مغيمة جزئيا بولايات الشمال وصافية باغلب مناطق الوسط والجنوب وتتراوح درجات الحرارة بين 15 دجرة بالكاف و 28 درجة ببرج الخضراء
وتشهد ولايات زغوان ونابل والمنستير هبوب رياح قوية، صباح غد الأحد ، وتكون الرياح رملية على مستوى ولاية قبلي وفق بيانات الموقع الالكتروني للمعهد الوطني للرصد الجوي.

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