نابل: تسجيل 236 مخالفة اقتصادية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان

تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة في نابل خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان من القيام بأكثر من 1500 زيارة مراقبة أسفرت عن تسجيل 236 مخالفة اقتصادية، وفق ما أكّده المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي في تصريح لصحفية (وات).

وأضاف المصدر ذاته، على هامش حملة مراقبة مشتركة، انتظمت اليوم السبت بالسوق المركزية بقرمبالية، ان المخالفات الاقتصادية تعلقت بعدم احترام شفافية المعاملات .التجارية على غرار عدم إشهار الأسعار والترفيع فيها وعدم الاستظهار بفواتير الشراء

وأبرز الخلفاوي انه تم تسخير كافة إمكانيات الإدارة الجهوية للتجارة بالجهة من أجل ضمان شفافية المعاملات التجارية حيث تم تخصيص 11 فريق عمل موزّعين على معتمديات الجهة، مع العمل على مراقبة شفافية المعاملات التجارية في مسالك توزيع المواد الاستهلاكية ومراقبة الجودة بالتنسيق مع مصالح المراقبة الصحية وخاصة في قطاعات الخضر والغلال واللحوم البيضاء والحمراء والمواد الغذائية الأساسية.