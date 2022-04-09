فرق المراقبة الاقتصادية ترفع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 4116 مخالفة اقتصادية

فعت فرق المراقبة الاقتصادية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 4116 مخالفة اقتصادية، بعد إجراء 20571 زيارة تفقد، تركزت بصفة خاصة على مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة ومسالك البيع بالتفصيل، وفق ما نشرته وزارة التجارة وتنمية الصادرات، السبت.

وحجزت فرق المراقبة خلال الفترة المذكورة، 3592 لتر من الزيت النباتي المدعم و332 قنطار من الفرينة المدعمة و206 كغ سميد و63 كغ عجين غذائي و1907 كغ بطاطا و 2710 كغ من مادة الفلفل و1558 كغ من مادة الطماطم.

و حجزت ايضا 45ر1 طن من التمور و 1872 كغ لحوم دواجن و142 كغ من الأرز و937 كغ سكر مدعم و62 طن اسمنت و5130 قطعة آجر و2ر1 طن أعلاف.

أما على مستوى التزويد، لاحظت الوزارة، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان حركية تجارية مكثّفة وإقبالا خاصة على الخضر والغلال والخبز واللحوم، مؤكدة ان الوضعية قد عرفت استقرارا انطلاقا من اليوم الثالث من شهر رمضان، خاصة في كميات الخضر الواردة على سوق الجملة ببئر القصعة مقارنة بنفس الفترة من رمضان 2021 وانخفاضا في كميات الغلال بنسبة -9 بالمائة.

كما شهد الاسبوع الاول من شهر رمضان، بحسب المصدر ذاته، بداية انفراج في أسعار مواد الطماطم والفلفل والبطاطا التي تراجعت على مستوى أسواق الجملة بسوسة والمهدية والمنستير والقيروان ونابل على النحو التالي:

– مادّة الطماطم : أسعار دنيا : 700 مي بأسواق الجملة بولايتي نابل والقيروان، والسعر الأكثر تداولا 1300 مليم بولاية المهدية و دون أن تتجاوز السعر الأقصى 1600 مليم في 11 سوق جملة خلال اليوم السابع من الشهر.

– مادّة الفلفل : لم يتجاوز السعر الأقصى المسجل بأسواق الجملة 3000 مي كما تم تسجيل سعر أدنى بسوق الجملة بسوسة قدر بـــ2500 مليم .

واكدت الوزارة تسجيل استقرار في أسعار اللحوم البيضاء، متوقعة ان يتواصل ذلك خلال الفترة القادمة.

وافادت المصدر ذاته، ان قاعة العمليات المركزية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، قد تلقت خلال الأسبوع الأول 299 شكاية تمت إحالتها إلى الإدارات الجهوية للتجارة لمعالجتها.

ولفتت وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى انها تضع على ذمة العموم أرقام قاعة العمليات المركزية:

الهاتف: 71.354.436 الفاكس: 71.242.637

فضلا عن الرقم الأخضر المجاني : 80.100.191