نتائج مباريات بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة السادسة لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة، في مرحلة التتويج والتي دارت اليوم السبت:

في قاعة جلال غراب -المرسى:

مستقبل المرسى – الترجي الرياضي 0 – 3

في القاعة الاولمبية بسوسة (بدون حضور الجمهور)

النجم الساحلي- النادي الصفاقسي 0 – 3

و يكون الترتيب على النحو التالي:

الترتيب ن ل

الترجي الرياضي 19 6

النادي الصفاقسي 9 6

النجم الساحلي 5 6

مستقبل المرسى 3 6

كما جرت اليوم أيضا مباريات الجولة الخامسة لمجموعة تفادي النزول والتي أسفرت على النتائج التالية:

في قاعة برج الوزير -سكرة

نادي تونس الجوية – اتحاد النقل الصفاقسي 0 – 3

في قاعة حمام الاغزاز

فتح حمام الاغزاز – نادي حمام الأنف 3 – 2

و يكون الترتيب على النحو التالي:

الترتيب ن ل

اتحاد النقل الصفاقسي 11 5

فتح حمام الأغزاز 9 5

نادي حمام الأنف 7 5

نادي تونس الجوية 2 5