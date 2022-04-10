بطولة الرابطة المحترفة الاولى: الترجي الرياضي الى مرحلة التتويج وحمام الانف يتدحرج الى الرابطة الثانية

ضمن الترجي الرياضي التأهل الى مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد فوزه في اعقاب الجولة الثالثة لسباق المجموعة الاولى على اتحاد تطاوين بثلاثية نظيفة في جولة عصفت باحلام نادي حمام الانف بالبقاء حيث ان اكتفاءه بالتعادل مع نجم المتلوي حكم عليه بالتدحرج الى الرابطة الثانية.

وفي اطار نفس الجولة، خرج كل من النادي الافريقي والنجم الساحلي اكبر مستفيدين بعد عودتهما بانتصار هام من جرجيس والرجيش وهو ما جعلهما يعززان مركزيهما في ترتيب المجموعة الثانية وتضييق الخناق على الاتحاد المنستيري صاحب الصدارة فيما سيستمر صراع البقاء في هذه المجموعة مفتوحا على مصراعيه بين الترجي الجرجيسي وهلال الشابة الى اخر جولة من السباق.

وكان الترجي الرياضي في مستوى انتظارات احبائه بمناسبة استضافته لاتحاد تطاوين حيث نجح شيخ الاندية التونسية في فرض سيطرة ميدانية على مختلف ردهات اللقاء توجها بثلاثية جاءت من اقدام محمد علي بن حمودة في مناسبتين قبل ان يختتم رائد الفادع شريط الاهداف ويهدي الترجي فوزا ثمينا وضعه في مرحلة التتويج للبطولة برفع رصيده الى 24 نقطة. كما بعث هذا الفوز الطمانينة في نفوس احباء الاحمر والاصفر قبل ايام قليلة من مواجهة الدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا ضد وفاق سطيف الجزائري بداية من مباراة الذهاب المقررة يوم الجمعة القادم بالجزائر.

وسيكون اتحاد تطاوين صاحب المركز الرابع ب18 نقطة مطالبا بالانتصار خلال الجولة الاخيرة اذا اراد لنفسه مكانا في مرحلة التتويج بمناسبة استضافته لامل حمام سوسة مع انتظار بقية نتائج الاندية المتنافسة.

ومن جهة اخرى، وجد نادي حمام الانف متذيل ترتيب المجموعة ب10 نقاط في نهاية الجولة نفسه في الرابطة المحترفة الثانية بعد اكتفائه بالتعادل السلبي امام نجم المتلوي والفوز الهام الذي حققه النادي البنزرتي على النادي الصفاقسي بفضل ثنائية ساسي وبنغورا والذي جعل فريق عاصمة الجلاء يرفع رصيده الى 16 نقطة بمعية امل حمام سوسة الذي انقذ نفسه من خسارة محققة ضد اتحاد بن قردان صاحب المركز الثاني ب21 نقطة, باختطاف هدف التعادل في الوقت البديل في مباراة عرفت نهاية مثيرة .

وفي المجموعة الثانية، واصل كل من النادي الافريقي والنجم الساحلي نتائجهما الايجابية حيث ادرك فريق باب الجديد حسن التعاطي مع تنقل صعب الى جرجيس بتحقيق فوز هام امام ترجي المكان بفضل ياسين الشماخي في دق 66 في مباراة لعب ابناء المدرب منتصر الوحيشي اغلب فتراتها بتفوق عددي اثر اقصاء حارس مرمى ترجي جرجيس الصادق يدعس ليرفع الافريقي رصيده الى 22 نقطة متاخرا بنقطة واحدة امام الاتحاد المنستيري المتصدر والذي اكتفى بالتعادل السلبي امام الاولمبي الباجي خامس المجموعة ب15 نقطة .

وسيكون الترجي الجرجيسي (متذيل الترتيب ب10 نقاط) اذا اراد لنفسه البقاء في الرابطة الاولى، مدعوا قصرا لتحقيق الفوز خلال الجولة الاخيرة للبطولة امام الاتحاد المنستيري مع هزيمة هلال الشابة (صاحب المركز قبل الاخير ب13 نقطة) بعد تعادلها في جولة اليوم امام مستقبل سليمان على ارضية ميدانها, اذ سينزل ابناء المدرب برتران مارشان ضيوفا على النادي الافريقي في رادس بمناسبة المحطة الختامية للسباق.

ومن جانبه، تابع النجم الساحلي انتعاشته باضافة فوز ثمين اليوم الاحد خارج قواعده امام مستقبل الرجيش بفضل ثنائية ياسين العمري من ضربة جزاء وبليغ الجمالي ليحقق ابناء المدرب لسعد جردة قفزة هامة في سلم الترتيب العام والارتقاء الى المرتبة الثالثة ب21 نقطة. وسيكون مصير فريق جوهرة الساحل في التاهل الى مرحلة التتويج بين يديه وذلك بالانتصار على الاولمبي الباجي بمناسبة الجولة الختامية للبطولة.

ومن المنتظر ان تعرف الجولة الاخيرة للسباق ذروة الحماس والتشويق سواء بالنسبة للاندية التي تروم مكانا لها في مرحلة التتويج وتامين نقاط الحوافز او تلك التي ستصارع من اجل النزول او لعب مرحلة تفادي النزول.