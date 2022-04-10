وزارة الداخلية : “رغم قرار المنع ،مجموعة من الاشخاص تتعمد القيام بوقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة وتتتسب في تعطيل حركة الجولان “

افادت وزارة الداخلية ان مجموعة من الأشخاص تعمدت القيام بوقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي صباح اليوم الأحد بشارع الحبيب بورقيبة، بلغ عددهم إلى حدود الساعة 12.00 الـ 400 شخص، اختلطوا مع المارة ومستعملي الطريق مما عطّل حركة الجولان والتسوق بشارع الحبيب بورقيبة.

واشارت وزارة الداخلية في بلاغ اصدرته أن هذه الوقفة تتم بالرغم من القرار الصادر عن ولاية تونس والقاضي بتخصيص شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لممارسة الأنشطة الإبداعية والثقافية والسياحية والاستعراضية لا غير في حين يمكن للراغبين في ممارسة حقهم في التظاهرات الاحتجاجية استغلال ساحة حقوق الانسان لهذا الغرض،

واضافت انه في اطار التعامل مع هذا الحدث ، تم تركيز نقاط تفتيش وتكثيف التواجد الأمني حماية للمواطنين والمارة وتسهيلا لانسيابية حركة المرور.

يشار الى ان شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة شهد تعزيزات أمنية مكثفة منذ الساعات الاولى من صباح يوم الاحد وغلق بعض المنافذ المؤدية له وذلك قبيل انطلاق وقفة احتجاجية معارضة لرئيس الجمهورية دعت إليها حركة النهضة ومبادرة “مواطنون ضد الانقلاب “.