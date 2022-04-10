الرابطة المحترفة الثانية – نتائج الجولة الثانية لمرحلتي الصعود وتفادي النزول

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية لمرحلتي الصعود وتفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :

مرحلة الصعود :

المجموعة الاولى

في السواسي

قوافل قفصة – النادي القربي 1/صفر

في سليمان

شبيبة القيروان – الملعب التونسي صفر/1

الترتيب

الفريق ن ل

1- الملعب التونسي 6 2

2 – النادي القربي 3 2

— قوافل قفصة 3 2

4- شبيبة القيروان صفر 2

ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى

المجموعة الثانية

في الساحلين

جمعية جربة – اولمبيك سيدي بوزيد 1/3

في صفاقس 2 مارس

مستقبل قابس – القلعة الرياضية صفر/1

الفريق ن ل

1- اولمبيك سيدي بوزيد 9 2

2- القلعة الرياضية 4 2

3- جمعية جربة 1 2

4- مستقبل قابس صفر 2

ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى

مرحلة تفادي النزول

في المطوية

كوكب منزل النور – سكك الحديد الصفاقسي 2/صفر

في قربة

مكارم المهدية – النجم الرادسي صفر/3

الفريق ن ل

1- النجم الرادسي 6 2

2- مكارم المهدية 3 2

– كوكب منزل النور 3 2

4- سكك الحديد الصفاقسي صفر 2

ملاحظة / ينزل صاحبا المركزين الثالث والرابع الى الرابطة الثالثة