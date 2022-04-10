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الرابطة المحترفة الثانية – نتائج الجولة الثانية لمرحلتي الصعود وتفادي النزول

2022/04/10 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية لمرحلتي الصعود وتفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :

مرحلة الصعود :
المجموعة الاولى
في السواسي
قوافل قفصة – النادي القربي 1/صفر
في سليمان
شبيبة القيروان – الملعب التونسي صفر/1

الترتيب
الفريق ن ل
1- الملعب التونسي 6 2
2 – النادي القربي 3 2
— قوافل قفصة 3 2
4- شبيبة القيروان صفر 2

ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى

المجموعة الثانية
في الساحلين
جمعية جربة – اولمبيك سيدي بوزيد 1/3
في صفاقس 2 مارس
مستقبل قابس – القلعة الرياضية صفر/1

الفريق ن ل
1- اولمبيك سيدي بوزيد 9 2
2- القلعة الرياضية 4 2
3- جمعية جربة 1 2
4- مستقبل قابس صفر 2

ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول الى الرابطة المحترفة الاولى

مرحلة تفادي النزول
في المطوية
كوكب منزل النور – سكك الحديد الصفاقسي 2/صفر
في قربة
مكارم المهدية – النجم الرادسي صفر/3

الفريق ن ل
1- النجم الرادسي 6 2
2- مكارم المهدية 3 2
– كوكب منزل النور 3 2
4- سكك الحديد الصفاقسي صفر 2

ملاحظة / ينزل صاحبا المركزين الثالث والرابع الى الرابطة الثالثة

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