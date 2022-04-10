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بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 13) : النتائج والترتيب

2022/04/10 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مقابلات الجولة الثالثة عشرة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية والتي دارت اليوم الاحد :

المجموعة الاولى
في حمام سوسة
امل حمام سوسة – اتحاد بن قردان 1-1
في 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – النادي الصفاقسي 2-صفر
في حمام الانف
نادي حمام الانف – نجم المتلوي صفر-صفر
في حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي – اتحاد تطاوين 3-صفر

الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 24 13 7 3 3 18 6
2- اتحاد بن قردان 21 13 5 6 2 10 7
3- النادي الصفاقسي 18 13 5 3 5 10 10
— اتحاد تطاوين 18 13 5 3 5 11 14
5- نجم المتلوي 17 13 4 5 4 10 13
6- امل حمام سوسة 16 13 3 7 3 10 9
7-النادي البنزرتي 16 13 5 1 7 12 15
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8- نادي حمام الانف 10 13 2 4 7 9 16 نزل الى بطولة الرابطة المحترفة الثانية

المجموعة الثانية
في جرجيس
ترجي جرجيس – النادي الافريقي صفر-1
في الشابة
هلال الشابة – مستقبل سليمان صفر-صفر
في الرجيش
مستقبل الرجيش – النجم الساحلي صفر-2
في باجة
الاولمبي الباجي – الاتحاد المنستيري صفر-صفر

الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- الاتحاد المنستيري 23 13 6 5 2 8 4
2- النادي الافريقي 22 13 6 4 3 11 6
3- النجم الساحلي 21 13 5 6 2 12 6
4- مستقبل الرجيش 20 13 5 5 3 10 9

5- الاولمبي الباجي 15 13 4 3 6 7 8
6- مستقبل سليمان 14 13 3 5 5 6 9
7- هلال الشابة 13 13 3 4 6 6 9
8- ترجي جرجيس 10 13 2 4 7 5 14

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