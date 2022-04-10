جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الأحد 10 أفريل 2022

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ،اليوم الأحد، بعض الأخبار والمتفرقات من أبرزها مداخلة المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة حول تعرضها لهرسلة بضغط من جهات سياسية نافذة وتصريح الاعلامي في قناة “فرانس 24” توفيق مجيد حول الانتخابات الرئاسية الفرنسية اضافة الى تسجيل 40 حادث مرور و11 قتيل خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان .

وقد أورد موقع اذاعة “موزاييك أف أم ” مداخلة للمديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة التي أكدت فيها أنها تعرضت لسرقة علمية موصوفة تفطنت لها يوم غرة جويلية 2019 من قبل الأستاذة الجامعية منى كريم.

وأضافت المتحدثة ، في برنامج “جاوب حمزة ” أنه تمت هرسلتها وحرمانها من عقد مع بعثة الاتحاد الأوروبي بضغط من جهات سياسية نافذة في اشارة منها الى منى كريم التي كانت حينها قيادية في “تحيا تونس “.

وبخصوص القضايا المخرفوعة ضدها أمامك القضاء من بينها الثلب والتآمر على أمن الدولة ،أوضحت عكاشة أنها لم تسرق المال العام ولم تخن الأمان، مضيفة أن هناكتلفيقا لملفات قضائية لتشويهها والمس من سمعتها .

وأفاد موقع اذاعة “موزاييك أف أم ” أن مكاتب الاقتراع في فرنسا فتحت أبوابها صباح اليوم الأحد لبدء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي دعي اليها حوالي 48.7 مليون ناخب وسط تنافس بين 12 مرشحا بينهم الرئيس المنتهية ولايته امانويل ماكرونه وذلك حسب ما صرح به الاعلامي في قناة “فرانس 24” توفيق مجيد للاذاعة .

واعتبر مجيد ، أن كل السيناريوهات تبقى واردة في الدورة الأولى من هذه الانتخابات ذلك بعد أن تقلص الفارق بين الرئيس ايمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف ماري لوبن الى نقطة وحيدة وفق آخر استطلاع للرأي .

وتطرق موقع “راديوماد ” الى مداخلة رئيس مصلحة الاتصال بالمرصد الوطني للسلامة المرورية مراد الجويني أكد فيها أنه تم تسجيل 4 حادث مرور خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان .

وبين الجويني في برنامج “الويكاند ” أنهتمخلال نفس الفترة سقوط 11 قتيل وجرح 57 شخصا جراء هذه الحوادث ،مضيفا أنه الأسباب الرئيسية لتكرر حوادث الطرقات هي عدم احترام الأولوية ومخالفة السرعةوعدم ملازمة اليمين .

وجاء في موقع اذاعة “شمس أف أم ” أنه تم فجر الأحد الافراج عن 3 مراكب صيد بميناء الزاوية الليبي على متنها 24 بحارا تونسيا وذلك حسب ما أفاد به رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير.

ونقل موقع ” ديوان أف أم ” تدوينة للباحث في القانون النيابي والدستوري رابح الخرايفي نشرها على صفحته الخاصة على موقع “الفايسبوك” والذي اعتبر فيها أن المرسوم عدد20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للاحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة جيد لكنه ناقص وفق تعبيره .

وأضاف الخرايفي ، أن المرسوم جيد لأنه فيه اقرار صريح من الدولة بمسؤولياتها عن الاضرار التي يلحقها السلوك الارهابي واقرار منها بأن الثورة اندلعت لفائدة الشعب ودحض الاستبداد فوجب أن تتحمل المجموعة الوطنية عبر الأموال العمومية مسؤولية التعويض “.

وفي أخبار متفرقة نشر موقع “راديوماد ” أنمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدالاعلان عن منع تعدد الزوجات الا بالحصول على اذن قضائي .