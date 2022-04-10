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المنستير: إلقاء القبض على شخص تتعلق به قضايا في المخدرات وبحوزته كيلوغرام من مادة “الزطلة” وأقراص مخدرة

2022/04/10 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

ألقى الفريق الخاص وفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني المنستير المدينة بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، ليلة أمس، القبض على شخص في عقده الثالث أصيل مدينة المنستير ومن ذوي السوابق العدلية، تتعلق به عدّة قضايا في المخدرات.

وأفاد الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بالمنستير ، مراد بن صالح، في تصريح ل(وات) أن الوحدات الأمنية حجزت لدى هذا الشخص، عند إيقافه، ثمانية قطع من مادة القنب الهندي “الزطلة” وزنها حوالي كيلوغرام، و45 قرصا لمادة مخدرة من نوع “اكستازي”، إضافة إلى مبلغ مالي متأتي من بيع المخدرات قدره حوالي ألف دينار.

وتتواصل الأبحاث مع المشتبه به في انتظار إحالته على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، وفق ما أكده نفس المصدر.

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