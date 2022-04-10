ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا والعوني يدعو الى الحذر والالتزام بالبروتوكولات الصحية والاقبال على التلقيح

قال عضو اللجنة العلمية، محجوب العوني، الاحد، ان سلالة جديدة من فيروس كورونا ذات تركيبة مزدوجة ما بين أوميكرون ب.أ.1 واوميكرون ب.أ.2 ، تم اكتشافها مؤخرا في بعض البلدان مثل انقلترا والهند.

وأوضح العوني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه مع ظهور هذه التركيبة المزدوجة يؤكد انه يمكن أن يصاب الإنسان بكلا الفرعين في نفس الوقت، مشيرا الى أنه واثناء التكاثر داخل الخلية يقع المزج بين الجينات الخاصة بكل فرع وتكوين طيف جيني هجين قادر ان يصيب الخلية من جديد ويكتسب مواصفات بيولوجية خاصة به.

وأضاف الأستاذ في علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير، ان التركيبة المزدوجة الجديدة من الأوميكرون تتميز بسرعة الانتشار بالمقارنة مع الأوميكرون الأصل لكنها في المقابل تشترك في طبيعة الأعراض التي تظهر على المصابين حيث ظلت على حالها .

وأكد العوني أن منظمة الصحة العالمية وضعت هذه التركيبة المزدوجة الجديدة تحت المراقبة لمزيد التعرف على خاصياتها.

وشدد العوني على ضرورة الحذر والالتزام بالبروتوكولات الصحية وتدعيم الجهود المبذولة من أجل استكمال التلاقيح المضادة لفيروس كورونا لجميع المواطنين وخاصة الجرعة الثالثة التي يعزف جلهم على تلقيها، قائلا “إن وباء فيروس كورونا لم ينته بعد ويبقى سلاحنا الوحيد للتصدي له هو استكمال الجرعات المعززة للتلاقيح المضادة له “.

يذكر أنه بعد ظهور أوميكرون في اوائل شهر نوفمبر 2021 بدأت سلالة الدلتا تتقلص شيئا فشيئا لتهيمن سلالة الأوميكرون على العالم ،وقد تميزت بتواجد 3 فروع لها عرفت بـ ب.أ1 و ب.أ2 و ب.أ3 .، حيث تميز الفرع ب.أ1 بسرعة الانتشار يليه الفرع ب.أ2.