دبارة اليوم العاشر من رمضان..

يقدم لكم المصدر دبارة اليوم العاشر من شهر رمضان..

شربة عدس:

المقادير:

200 غ عدس

1/4 ل من الماء

2 أوراق غار(رند)

1/2 كوب زيت

بصلة مفرومة و2 فص ثوم مطحون

250 غ لحم دجاج

بهارات: تابل و كروية، فلفل أحمر مرحي، فلفل أسود مطحون، ملح

2 جزر مقطعين قطع صغيرة

طريقة التحضير شربة عدس:

ينقع العدس في الماء لمدة ساعة، ثم نضعه على النار مع الماء ليغلي لمدة 10 دقيقية مع ورقة الغار

نضع الزيت في قدر و نقلي البصل ثم لحم مقطع قطع صغيرة، نضيف البهارات، الثوم، الجزر و كوب من الماء و نتركه يغلي لمدة 5 دقائق

تغطى وتترك على نار هادئة لمدة نصف ساعة

نضيف العدس الى القدر و نتركه يطبخ على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع تحريك من وقت الى أخر

مرقة جلبانة

المقادير:

500غ لحم خروف

1ملعقة كبيرة من معجون طماطم

1 كلغ بازيلا(جلبانة)

20 غ هريسة (اختياري)

بقدونس و سبانخ مفروم

بصلة مفرومة

3 جزر مقطع

1 بطاطا مقطعة

ملح، فلفل اسود، فلفل احمر (بابريكا)، تابل(كزبر مرحي) و كروية

3 ملاعق كبيرة زيت

الطريقة :

نقلي البصل واللحم في الزيت على نار هادئة، ثم نضيف الهريسة، معجون الطماطم، البهارات و قليل من الماء و نتركهم على النار

بعد نصف ساعة نضيف البازيلا، بطاطا، الجزر، السبانخ و البقدونس المفروم ونتركها على النار لمدة نصف ساعة اخرى.

طاجين سبناخ

المقادير:

500غ لحم خروف مقطع

8 بيضات

100غ جبن مرحي

500غ سبناخ (سبانخ)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتونه

1 بصلة مفرومة

4 ملاعق كبيرة خبز الصامولي أو فرنسي بايت (غير طازج) ومطحون

بهارات: ملعقة كبيرة تابل(كزبر مرحي)، ملعقة كبيرة كركم، نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

طريقة تحضير طاجين السبناخ:

على نار هادئة نقلي البصل، اللحم والبهارات في الزيت، نضيف قليل من الماء و نترك اللحم ينضج

نسلق السبانخ في الماء مع الملح ثم نقطعه و نضيفيه الى صلصة اللحم، نضيف الجبن، البيض و الخبز المطحون و نخلطهم جيدا

نسكب الخليط في طبق مدهون بالزيت و نتركه ينضج مدة 25 دقيقة ( لتأكد من نضج الطاجين ندخل سكين في الطاجين اذا أخرجت السكين جاف فيكون الطاجين قد نضج)

سلطة بلانكيت التونسية

المقادير:

خبز فرنسي طويل من المستحن ان يكون بائتا مقطع الى حلقات

25 غ هريسة

100 غ تونة

200 غرام زيتون

2 ملاعق زيت زيتون

200 غ سلطة مشوية

يضات مسلوقة مقطعة الى حلقات بالعرض

طريقة تحضير سلطة بلانكيت التونسية:

نخلط الهريسة، زيت الزيتون، أربع ملاعق ماء و نخلط للحصول على صلصة خفيفة

نغمس كل حلقة من حلقات الخبز الفرنسي في هذه الصلصة

نفرد فوق كل حلقة خبز مغمسة ملعقة صغيرة سلاطة مشويه ثم نزينها بقطعة بيض مسلوق و التونه و الزيتون