دبارة اليوم العاشر من رمضان..

يقدم لكم المصدر دبارة اليوم العاشر من شهر رمضان..
شربة عدس:
المقادير:
200 غ عدس
1/4 ل من الماء
2 أوراق غار(رند)
1/2 كوب زيت
بصلة مفرومة و2 فص ثوم مطحون
250 غ لحم دجاج
بهارات: تابل و كروية، فلفل أحمر مرحي، فلفل أسود مطحون، ملح
2 جزر مقطعين قطع صغيرة
طريقة التحضير شربة عدس:
ينقع العدس في الماء لمدة ساعة، ثم نضعه على النار مع الماء ليغلي لمدة 10 دقيقية مع ورقة الغار
نضع الزيت في قدر و نقلي البصل ثم لحم مقطع قطع صغيرة، نضيف البهارات، الثوم، الجزر و كوب من الماء و نتركه يغلي لمدة 5 دقائق
تغطى وتترك على نار هادئة لمدة نصف ساعة
نضيف العدس الى القدر و نتركه يطبخ على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع تحريك من وقت الى أخر
مرقة جلبانة
المقادير:
500غ لحم خروف
1ملعقة كبيرة من معجون طماطم
1 كلغ بازيلا(جلبانة)
20 غ هريسة (اختياري)
بقدونس و سبانخ مفروم
بصلة مفرومة
3 جزر مقطع
1 بطاطا مقطعة
ملح، فلفل اسود، فلفل احمر (بابريكا)، تابل(كزبر مرحي) و كروية
3 ملاعق كبيرة زيت
الطريقة :
نقلي البصل واللحم في الزيت على نار هادئة، ثم نضيف الهريسة، معجون الطماطم، البهارات و قليل من الماء و نتركهم على النار
بعد نصف ساعة نضيف البازيلا، بطاطا، الجزر، السبانخ و البقدونس المفروم ونتركها على النار لمدة نصف ساعة اخرى.
طاجين سبناخ
المقادير:
500غ لحم خروف مقطع
8 بيضات
100غ جبن مرحي
500غ سبناخ (سبانخ)
2 ملعقة كبيرة زيت زيتونه
1 بصلة مفرومة
4 ملاعق كبيرة خبز الصامولي أو فرنسي بايت (غير طازج) ومطحون
بهارات: ملعقة كبيرة تابل(كزبر مرحي)، ملعقة كبيرة كركم، نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود
طريقة تحضير طاجين السبناخ:
على نار هادئة نقلي البصل، اللحم والبهارات في الزيت، نضيف قليل من الماء و نترك اللحم ينضج
نسلق السبانخ في الماء مع الملح ثم نقطعه و نضيفيه الى صلصة اللحم، نضيف الجبن، البيض و الخبز المطحون و نخلطهم جيدا
نسكب الخليط في طبق مدهون بالزيت و نتركه ينضج مدة 25 دقيقة ( لتأكد من نضج الطاجين ندخل سكين في الطاجين اذا أخرجت السكين جاف فيكون الطاجين قد نضج)
سلطة بلانكيت التونسية
المقادير:
خبز فرنسي طويل من المستحن ان يكون بائتا مقطع الى حلقات
25 غ هريسة
100 غ تونة
200 غرام زيتون
2 ملاعق زيت زيتون
200 غ سلطة مشوية
يضات مسلوقة مقطعة الى حلقات بالعرض
طريقة تحضير سلطة بلانكيت التونسية:
نخلط الهريسة، زيت الزيتون، أربع ملاعق ماء و نخلط للحصول على صلصة خفيفة
نغمس كل حلقة من حلقات الخبز الفرنسي في هذه الصلصة
نفرد فوق كل حلقة خبز مغمسة ملعقة صغيرة سلاطة مشويه ثم نزينها بقطعة بيض مسلوق و التونه و الزيتون