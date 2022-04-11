مدنين: 4320 مترشحا ومترشحة لاختبارات البكالوريا للتربية البدنية دورة 2022

انطلقت، اليوم الاثنين، بولاية مدنين، أولى اختبارات التربية البدنية لتلامذة البكالوريا، والتي ستتواصل إلى غاية يوم 20 أفريل الجاري بـ11 فضاء، منها 9 ملاعب رياضية بلدية، وفضاءين لمؤسسات تربوية، مع تمكين التلاميذ الذين تعذر عليهم اجتياز هذا الاختبار بسبب اصابة او اي عائق، فرصة للتدارك يوم 21 افريل، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية، الاسعد لعمامي.

وأوضح لعمامي، لـ(وات)، انه يشارك في اختبار التربية البدنية اليوم، حوالي 840 تلميذا وتلميذة بالملعبين البلديين بجربة حومة السوق، وصلاح الدين بن حميدة بمدنين، وذلك من جملة 4320 مترشحا لهذا الاختبار بالجهة، ينتمون الى 141 مؤسسة تعليمية موزعة بين 30 معهدا عموميا و11 معهدا خاصا، تحت إشراف اطار بيداغوجي يتكون من متفقدين اثنين، ومساعدين بيداغوجيين، و120 استاذا واستاذة تربية بدنية.

وواكب فعاليات انطلاق الاختبارات بملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين، المعتمد الاول، محمد الجيلاني شعيبي، وعدد من ممثلي السلط الجهوية والمحلية، وسط حضور أمني، وفريق صحي، الى جانب الحماية المدنية، مع توفر كل الظروف المناسبة لاجتياز المترشحين الاختبار في كنف الهدوء والتركيز.

وقد سبق انطلاق اختبار الرياضة البدنية، استعدادات على المستوى الجهوي والمحلي وتنسيق وتعاون بين مندوبيتي التربية وشؤون الشباب والرياضة والتربية البدنية، للاعداد اللوجستي والبشري وضمان جاهزية الفضاءات لاستقبال المترشحين في اول اختبار لهم ضمن دورة البكالوريا 2022.