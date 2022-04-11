المهدية: اعتماد 7 مراكز امتحان لاحتضان اختبارات التربية البدنية لتلاميذ الباكالوريا

احتضن الملعب البلدي بقصور الساف، اليوم الاثنين، اولى اختبارات التربية البدنية لتلاميذ الباكالوريا دورة جوان 2022، تحت إشراف والي المهدية والمندوب الجهوي للتربية والمندوب الجهوي للشباب والرياضة.

وحدّدت المندوبية الجهوية للتربية 7 مراكز اختبارات لإجراء امتحانات التربية البدنية للعام الدراسي الحالي وهي الملاعب البلدية بكل من قصور الساف، والجم، وبومرداس، والشابة، والسواسي، ورجيش، والمهدية.

وترشح لهذه الإختبارات، التي تمتد من 11 إلى 18 أفريل الجاري، حوالي 3343 تلميذ وتلميذة، وفقا للمندوبية الجهوية للتربية.

وشهد انطلاق اختبار التربية البدنية حضورا هاما لوحدات الأمن في المحيطين الداخلي والخارجي للملعب البلدي بقصور الساف إلى جانب وحدات الحماية المدنية.