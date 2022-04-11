المنستير: رفع 200 مخالفة اقتصادية خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان

سجّلت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان 200 مخالفة اقتصادية خلال 720 زيارة ميدانية بمختلف معتمديات ولاية المنستير، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير أحمد المثلوثي.

وتتعلق أغلب المخالفات بالبيع بأسعار غير قانونية في قطاع الخضر والغلال وخاصة الفلفل والطماطم والبطاطا، والتي تمثل نسبة 30 في المائة من مجموع المخالفات، إلى جانب مخالفات من أجل الفوترة، والجودة، والاخلال بتراتيب الدعم.

وحجزت فرق المراقبة الاقتصادية، خلال ذات الفترة، 12 كلغ من الحلوى منتهية الصلوحية، و5 كغ من التن المعلّب، كلاهما لدى محلات للبيع بالتفصيل.

وتواصلت أسعار الخضر والخضر الورقية مستقرة، مقابل ارتفاع أسعار الخضر غير الموسمية كالبذنجان، مع عدم احترام التسعيرة بالنسبة للبطاطا والفلفل والطماطم، فيما عرفت أسعار لحوم الدواجن تراجعا نسبيا حيث تراوح سعر الدجاج الجاهز للطبخ بين 6 و7 دينارات، غير أنّ أسعار اللحوم الحمراء ظلت مستقرة في حدود 28 دينار و29 دينار، مقابل تسجيل ارتفاع في أسعار الأسماك نتيجة نقص مستوى العرض منذ حوالي 20 يوما بسبب الأحوال الجوية المتقلّبة.

وعرفت الجهة في موفى الأسبوع الماضي ضخ 200 طن من دقيق السميد، وحوالي 60 طنا من دقيق الفرينة مع ضخ كمية يومية من الزيت النباتي المدعم تتراوح بين 22 ألف لتر و25 ألف لتر.

من جهة أخرى، تتواصل عملية تزويد نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بمعرض المنستير الدولي بشكل عادي وبأسعار تفاضلية، لا سيما وأنّها تسجل إقبالا مرضيا، حسب أحمد المثلوثي.

يشار إلى أن فرق المراقبة الاقتصادية ستنطلق بداية من منتصف رمضان في مراقبة محلات صنع الحلويات، والملابس الجاهزة، والأحذية والفضاءات المفتوحة للعموم.