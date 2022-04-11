جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاثنين 11 فريل 2022

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الاثنين ، بعض الأخبار والمتفرقات من أبرزها تصريح عضو المكتب التنفيذي الوطني لمنظمة “كوناكت” أصلان بن رجب حول الاجراءات التي أعلنتها الحكومة من أجل انعاش الاقتصاد وتسليط الضوء على مداخلة رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي حول الحوار الوطني الذي يدعوله رئيس الجمهورية قيس سعيد اضافة الى أن الدكتورة لؤى لجنف تحرز على جائزة “لوريال “اليونسكو للمرأة في العلوم .

وقد أورد موقع اذاعة “موزاييك أف أم” تصريحا لعضو المكتب التنفيذي الوطني لمنظمة “كوناكت” أصلان بن رجب الذي أكد فيه أن المنظمة ثمنت الاجراءات العاجلة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة لانعاش الاقتصاد لكنه تثمين بحذر وفق قوله ”

واستنكر المتحدث ، في برنامج “ميدي شو” تهميش المجال الاقتصادي وتركيز الحكومة والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني في نقاشاتهم على الجانب السياسي فقط واقتصار الحديث عن الاستشارة والاستفتاء والبرلمان المنحل .

واعتبر بن رجب أن هذا التعتيم أدى الى تكلس اقتصادي بلغ مرحلة اختفاء أي نية للاسشتثمار في الوقت الذي بلغت فيه نسبة البطالة 18 بالمائة و40 بالمائة في صفوف أصحاب الشهادات العليا .

وأكد عضومنظمة “كوناكت “أن المنظمة ستلعب دور المراقب لتنفيذ هذه الاجراءات ، داعيا الى تنظيم حوار اقتصادي واسع بالتوازي مع الحوار السياسي وأن تكون منظمة “كوناكت ” طرفا فيه ” .

وأوضح أن الحوار يجب أن يتمحور حول وضع منوال تنمية جديد يقوم على الحرية الاقتصادية وينظر في كيفية ادماج الجانب الاقتصادي في الدستور .

وتطرق موقع اذاعة “شمس أف أم ” الى مداخلة رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي التي اعتبرت فيه أن الحوار الوطني الذي يدعوله رئيس الجمهورية قي سعيدهومجرد “مسلسل نظري ” لم تتم ترجمته على أرض الواقع .

وأعتبرت موسى في برنامج “الماتينال ” أنه ليس منحق رئيس الدولة تغيير الدستور في ظل وضع استثنائي ،مشددة على ضرورة اجراء الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة قبل المرور الى التغيير السياسي.

وأعلنت رئيسة الحزب ، عن تنظيم ندوة صحفية غدا الثلاثاء للاعلان عن عدد من التحركات.

وفي سياق متصل ، أكد أستاذ القانون الدستوري محمد الصغير الزكراوي لدى حضوره في برنامج “ميدي ماد”على أمواج “راديوماد” أن سعيد خرج عن منطق الاستثناء منذ مدة من خلال عدة قرارات على غرار الشركات الأهلية والصلح الجزائي وهوينفذ مشروعه الخاص ولا يفهم معنى حالة الاستثناء وفق تعبيره .

وأضاف المتحدث ، أن حالة الاستثناء يحكمها منطق يقضي باتخاذ رئيس الجمهورية كل الاجراءات التي من شأنها ازالة أسباب التدابير الاستثنائية وتهيئة المناخ لتنظيم الانتخابات ومن أهم هذه الاجراءات تعديل الدستور وتنقيح قانون الانتخابات ومعالجة مسألة التمويل .

وأكد أستاذ القانون الدستوري ، أن الرئيس يتخبط في الارتجال وهذه ليست طريقة لادارة الدولة وقد أضاع لحظة25 جويلية بتكبره واحتقاره للكفاءات ،مبينا أن سعيد خذل مسانديه .

وجاء في موقع اذاعة “جوهرة أف أم” أن الدكتورة لؤى لجنف تحصلت مؤخرا على جائزة “لوريال اليونسكو للمرأة في العلوم” ضمن مجال البحوث العلمية حول الحساسيات الغذائية لبروتينات الحليب في مخبر التحاليل الغذائية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس بالتعاون مع المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس .

يشار الى أن قيمة الجائزة10.000 دولار لكل فائزة وهي نتيجة للشراكة بين بين شركة مستحضرات التجميل الفرنسية لوريال ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو ).