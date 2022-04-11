توننداكس يستهل معاملات الاسبوع مرتفعا بنسبة 3ر0 بالمائة



استهل مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس، “توننداكس”، معاملات الأسبوع مرتفعا بنسبة 3ر0، ليدرك النقطة 87ر7170، وسط معاملات بقيمة 5ر8 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدّر سهم شركة مونبري قائمة الارتفاعات بعد أن زاد سعره بنسبة 3ر4 بالمائة وليقفل بقيمة 890ر3 دينار، وسط مبادلات بقيمة 32 مليون دينار.

وتطور سهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية بدوره بنسبة 2ر4 بالمائة وسعر 700ر3 دينار، وسط معاملات لم تتخط الالف دينار.

وكان سهم مجمع “بي هاش القابضة” الأكثر تراجعا خلال الحصة، ليتقهقر بنسبة 4 بالمائة، وينهي بسعر قدره 900ر1 دينار، في ظل معاملات لم تتجاوز 5 الاف دينار.

وتدحرج سعر سهم سرفيكوم ، بدوره، بنسبة 9ر3 بالمائة وسعر 230ر1 دينار ومعاملات بقيمة 4 الاف دينار.

وصنف سهم شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية، في خانة الاسهم الأكثر تداولا خلال الحصة ، مراكما أرباحا بقيمة 4ر4 مليون ديناربفضل تبادل كتل، اي حوالي 52 بالمائة من مبادلات الحصة.