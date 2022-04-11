سيدي بوزيد: الأعوان الوقتيون بالمدارس الابتدائية يطالبون بتنزيل أجورهم وتسوية وضعياتهم المهنية

طالب، اليوم الاثنين، عدد من الأعوان الوقتيين بالمدارس الابتدائية دفعة 2021، خلال وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، بتنزيل أجورهم وتسوية وضعياتهم المهنية.

وبينت آمنة صعدولى، إحدى المحتجات، انهم التحقوا بعملهم منذ بداية السنة الدراسية بعد قرار انتدابهم، إلا أنه لم يتم إلى حد الآن، تنزيل أجورهم ولا النظر في وضعياتهم المهنية على خلاف عدد آخر من زملائهم الذين تمتعوا بأجورهم.

وأشارت، الى ان اكثر من 70 مدرسا ما زالوا الى اليوم دون أجر، رغم استكمال ملفاتهم في آجالها القانونية ، واتصالهم بمختلف المسؤولين الذين وعدوهم في مناسبات عديدة بحل الاشكال، لكن دون جدوى، وفق تعبيرها.

يشار الى أن المحتجين هددوا بالدخول في إضراب عن العمل والاعتصام بمقر المندوبية في صورة عدم تسديد أجورهم.