حاتم العشي: ”الدعوة لمواصلة الجلسات العامة هو تمرد وعصيان”

عبر الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، عن رفضه للدعوات المطالبة بمواصلة تنظيم جلسات عامة لنواب البرلمان المنحل، مؤكدا أن المجلس وقع حله وبالتالي أي جلسة تُمثل تمردا وعصيانا عبر الإستقواء بالخارج.

وشدد حاتم العشي في حوار له في شمس اف ام اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022، على ضرورة احترام قوانين الدولة.

وبين العشي أنه إذا تواصلت الجلسات فذلك سيكون استفزازا للتونسيين، قائلا في هذا السياق ‘هناك تحقيق حاليا في جلسة 30 مارس والدعوة لمواصلة الجلسات هي تمرد وعصيان’، وأضاف ‘يبدو أنهم استسهلوا التحقيق’.