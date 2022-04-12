هام: خمس مشروبات يجب أن تضيفها لنظامك الغذائي لانقاص وزنك..

اقرار اضراب في قطاع النقل العمومي بهذه الولاية..خبر_عاجل

نحو فتح تحقيق في وفاة البطلة “آية قزقز”..خبر_عاجل

مواعيد بيع تذاكر مباراة النادي الافريقي وهلال الشابة

حاتم العشي: ”الدعوة لمواصلة الجلسات العامة هو تمرد وعصيان”

2022/04/12 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

عبر الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، عن رفضه للدعوات المطالبة بمواصلة تنظيم جلسات عامة لنواب البرلمان المنحل، مؤكدا أن المجلس وقع حله وبالتالي أي جلسة تُمثل تمردا وعصيانا عبر الإستقواء بالخارج.

وشدد حاتم العشي في حوار له في شمس اف ام اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022، على ضرورة احترام قوانين الدولة.

وبين العشي أنه إذا تواصلت الجلسات فذلك سيكون استفزازا للتونسيين، قائلا في هذا السياق ‘هناك تحقيق حاليا في جلسة 30 مارس والدعوة لمواصلة الجلسات هي تمرد وعصيان’، وأضاف ‘يبدو أنهم استسهلوا التحقيق’.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn