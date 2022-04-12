هذا فحوى لقاء بودن بالمبعوث الخاص لماكرون..

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء أمس الاثنين 11 أفريل 2022 بقصر الحكومة بالقصبة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جيل كيبال Gilles Kepel، الأكاديمي الفرنسي المختص في العلوم السياسية وشؤون العالم العربي والإسلامي ومدير كرسي الشرق الأوسط والمتوسط بمعهد الدراسات السياسية بباريس.

وتناول اللقاء الذي تم بحضور سفير فرنسا بتونس اندري باران، تعزيز التعاون الثنائي في مجال حماية الشباب من التطرف العنيف.

وأكدت رئيسة الحكومة على دور الدولة في الحد من التفاوت الجهوي والاجتماعي عبر تكريس الاصلاحات الهيكلية للمؤسسات والمنشآت وتطوير المنظومة التعليمية والجامعية، من جهة، وعلى اهمية تاطير الشباب وتكوينه لتسهيل اندماجه في الحياة المهنية وانخراطه في المجتمع وحمايته من اخطار التشدد والتطرف العنيف والتفكير في الهجرة غير النظامية، من جهة ثانية.

من جهته أفاد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جيل كيبال أنه تم تكليفه منذ شهر جانفي بمهمة إعداد تقرير حول مدى تأثير التغييرات التي يشهدها الحوض الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط وكذلك منطقة الساحل والصحراء بافريقيا على المجتمع الفرنسي، خاصة في علاقة بالديانة الإسلامية الفرنسية.

وأكد الضيف على اهمية تبادل التجارب والرؤى بين بلدان ضفتي المتوسط وخصوصا تونس وفرنسا وايطاليا لمعرفة اسباب ظاهرة التطرف العنيف في مجتمعاتنا وسبل معالجتها.