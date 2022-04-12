بنزرت: توزيع القسط الأول من المساعدات الاجتماعية الرمضانية لفائدة 12593 عائلة

أفادت المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت، شاذلية الجباري، انه تم استكمال توزيع القسط الأول من المساعدات الاجتماعية التي خصصتها وزارة الشؤون الاجتماعية لفائدة 12593 من العائلات المعوزة بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وبينت ذات المصدر في تصريح ل(وات)، انه تم العمل باشراف السلطات الجهوية، والتنسيق مع مختلف مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والهياكل المتدخلة، الحرص على وصول تلك المنح الاجتماعية.

وأضافت المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية، ان التدخلات التضامنية بمناسبة الشهر الكريم تعززت هذا الشهر بتوزيع 1800 قفة رمضانية لفائدة مستحقيها من العائلات محدودة الدخل بجميع معتمديات الولاية عن طريق اللجنة الجهوية للتضامن .

كما تم بذات الشهر ، فتح 5 موائد إفطار مجانية لفائدة مجموعة من الاسر المعوزة بعدد من معتمديات الجهة، دون اعتبار المبادرات الاجتماعية والتضامنية للولاية، وعدد من البلديات واهل الاحسان والنسيج الجمعياتي والمنظماتي، وكذلك المؤسساتي .

يذكر ان توزيع القسط الثاني من المنح المخصصة للاسر المعوزة من قبل مصالح الوزارة، سيتم برمجتها انطلاقا من يوم 25 افريل الجاري بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحسب تأكيد ذات المصدر .