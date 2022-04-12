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بين سوسة وقرمبالية: حجز 165 ألف قطعة “فوشيك”..

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بين سوسة وقرمبالية: حجز 165 ألف قطعة “فوشيك”..

2022/04/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت فرقتا الحرس الديواني بكل من قرمبالية وسوسة من حجز كميات من “الفوشيك” المهرب، قدرت بما يناهز 165 ألف قطعة وكمية من مواد التبغ المهربة.

وأفادت الإدارة العامة للديوانة بأن فرقة الحرس الديواني بقرمبالية، قامت إثر استغلال معلومة مفادها نقل أحد الأشخاص لبضاعة مهربة، من حجز 117 ألف قطعة فوشيك مهربة، إضافة إلى كميات من المعسل و”الجيراك” وورق لف السجائر قدرت قيمتها ب116 ألف دينار.

وفي السياق نفسه، قامت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بسوسة بضبط سيارة خفيفة محملة بكمية من المعسل والجيراك قدرت بـ280 كلغ و13 ألف علبة سجائر و48 ألف قطعة “فوشيك” مهربة .

وقد تم تحرير محضر في الغرض، علما وأن قيمة البضاعة المحجوزة قد قُدّرت بـ 77 ألف دينار.

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