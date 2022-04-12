منوبة: تهذيب الحيين السكنيين “بئر بن نجيمة” بالمرناقية و”بن غنية” بالبطان من ابرز مشاريع وكالة التهذيب لسنة 2022

تتواصل اشغال مشروعي تهذيب الحيين السكنيين “بئر بن نجيمة” بالمرناقية و”بن غنية” بالبطان، التي شرعت وكالة التهذيب والتجديد العمراني منذ بداية شهر مارس المنقضي في انجازها بنسق حثيث على ان تنتهي في ظرف 180 يوما، وفق معطيات وحدة مشاريع الوكالة بالجهة.

وتفوق كلفة انجاز مشروع تهذيب حي بن غنية بالبطان ال900 الف دينار وتشمل الأشغال المبرمجة والتي ستساهم في تحسين مستوى عيش المتساكنين وتحسين البنية التحتية من خلال تعبيد وتهيئة الانهج والأرصفة.

كما تتضمن مكونات مشروع تهيئة حي بئر بن نجيمة بالمرناقية، المندرج ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، تعبيد اكثر من 2 كلم من الطرقات والانهج بالخرسانة الاسفلتية، وتبليط الارصفة، بكلفة تفوق ال482 الف دينار.

كما تشمل مشاريع الوكالة بالجهة، الهادفة الى تحسين واقع الأحياء وتطويرها بشكل يجعلها تحقق أدنى مستلزمات الحياة الكريمة في وسط نظيف وآمن، احياء القباعة والكوشة والنور بمعتمدية وادي الليل ضمن الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية وهي بصدد اعداد الدراسات.

وتقدر كلفة تهيئة هذه الاحياء ب06 مليون دينار، على ان تشمل عناصر الانجاز، تعببيد طرقات وتبليط ارصفة، وتصريف مياه الامطار والمياه المستعملة، والتنوير العمومي.

وبرمجت الوكالة ضمن نفس البرنامج، احياء الصفاقسي ووادي الدباغ بدوار هيشر وهي في انتظار انطلاق الدراسات على ان تنجز الاشغال بقيمة 06 مليون دينار، وتتضمن تدخلات عديدة تتوزع بين تهيئة الطرقات والارصفة والتنوير العمومي وتصريف مياه الامطار، وتحسين مساكن الحالات الاجتماعية، واحداث فضاء اقتصادي وقاعة رياضات فردية وملعب حي.

وتحرص الوكالة، وفق معطيات الوحدة، على المتابعة الميدانية المستمرة لنسق الإنجاز والتدخل الحيني لإصلاح الأخطاء أو لاستحثاث العمل وضمان إلتزام المقاولين بمواعيد التسليم مع ضمان مطابقة الاشغال المنجزة للمواصفات.