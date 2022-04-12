باجة: انخفاض نسبة اشغال الاسرة بالمستشفيات بمرضى “كوفيد 19” الى اقل من 8 بالمائة

انخفضت نسبة اشغال الاسرة بالمستشفيات بمرضي “كوفيد 19” بولاية باجة حتى امس الاثنين الى 7,69 بالمائة من جملة 117 سريرا مخصصا لمرضي “كورونا” وهي النسبة الاقل منذ شهر ديسمبر المنقضي، حيث وصل عدد المرضي المقيمين بالمستشفى الميداني وبالعناية المركزة وقسم الكوفيد للمستشفي الجهوى بباجة الى 9 مرضي فى حين سجل خلو المؤسسات الاستشفائية بمجاز الباب وعمدون وتستور وقبلاط ونفزة وتبرسق من المصابين بالفيروس.

كما تم تسجيل خروج كل معتمديات الجهة من تصنيف الانذار “المرتفع” للاصابة ب”كورونا” وتصنيف اربعة معتمديات ذات انذار “منخفض” واربعة معتمديات ذات انذار “متوسط” وتصنيف الجهة ككل ذات انذار “متوسط” بوجود 43 حالة بها بنسبة اصابات مجمعة لكل 100 الف ساكن بلغت 13,98 بالمائة .

واثبتت التحاليل الفيروسية ليوم امس الاثنين وجود اصابتين جديدتين بفيروس “كورونا” من جملة 10 عينات تم تحليلها وذلك بنسبة 20 بالمائة، ليصل عدد الحالات الايجابية منذ بداية الجائحة الى 25958 حالة من جملة 68671 تحليلا تم اجراؤها.