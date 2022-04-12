مدينة العلوم بتونس توقع على اتفاقية شراكة مع الكشافة التونسية من أجل نشر المعلومة العلمية

أمضت مدينة العلوم بتونس، اليوم الثلاثاء، مع منظمة الكشافة التونسية على اتفاقية شراكة يلتزم من خلالها الطرفان على تنظيم ندوات وتظاهرات علمية مشتركة من أجل نشر المعلومة العلمية ودمقرطتها.

وأفاد المدير العام لمدينة العلوم بتونس، فتحي زقروبة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم وتتواصل لمدة ثلاث سنوات، تقضي بتنظيم نوادي علوم داخل المراكز الكشفية التي تستقطب العديد من الشباب.

وأوضح أن فرقا علمية تنتقل بمقتضى الشراكة الى النوادي المحدثة لتنظيم تظاهرات علمية، فضلا عن الحلقات التكوينية للشباب الكشفي وقائده وستكون الزيارات المبرمجة الى المدينة في ظروف تفاضلية بالنسبة للشباب الكشفي.

وأضاف أن الشباب الناشط في الكشافة سيساهم في الاشراف على سير التظاهرات التي تنظمها مدينة العلوم وخاصة السهرات الفلكية وسيقوم بتنظيم دخول الزوار والخدمات المقدمة للجمهور.

من جهته، لفت القائد العام للكشافة التونسية، محمد علي الخياري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى أنه الاضافة التي تمنحها هذه الاتفاقية هي تقريب العلوم للشباب الكشفي في مختلف أنحاء الجمهورية.

وبيّن أن الاتفاقية الموقعة ستمكن من تنقل الفرق العلمية بمدينة العلوم الى المخيمات والمراكز الكشفية بالمناطق الداخلية ونشر المعلومة العلمية.

وأشار الى أن عدد المنخرطين بالكشافة التونسية، حاليا، يفوق 30 ألف وهو مرشح الى الارتفاع الى حدود موفى السنة الجارية.

وتنص الاتفاقية التي تحصلت (وات) على نسخة منها على تبادل الاصدارات والمنشورات والانتاجات وتبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك واشهار وتسويق مختلف الانشطة والبرامج العلمية المشتركة المضمنة بمحاور الاتفاقية من خلال ادراج اسم الطرفين وشعارهما في محاملهما الاشهارية ذات الصلة ومواقعهما الرقمية.