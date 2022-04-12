الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام الجولة 14

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة 14 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى الخاصة بالمجموعة الثانية، والمقرر اجراؤها غدا الأربعاء:

في مركب جرجيس

الاتحاد المنستيري – الترجي الجرجيسي

الحكم: نضال اللطيف

في ملعب حمام سوسة

النجم الساحلي – الاولمبي الباجي

الحكم: أيمن النصري

في ملعب سليمان البلدي

مستقبل سليمان – مستقبل رجيش

الحكم: سفيان قتات

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي – هلال الشابة

الحكم: محرز المالكي

يذكر أنّ مباريات المجموعة الأولى ستجرى يوم 18 أفريل عوضا عن يوم غد 13 أفريل وذلك بسبب التزامات الترجي الرياضي التونسي في مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية، وفق ما أعلنت عنه الجامعة التونسية لكرة القدم ، وسيعلن عن تعينات حكام مباريات المجموعة الأولى في وقت لاحق.