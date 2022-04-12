يومي 16/17 أفريل 2022: تظاهرة 24 ساعة سينما المعهد العالي للإعلامية والملتميديا بصفاقس



في إطار تنفيذ الأنشطة المبرمجة ضمن مشروع دعم الجودة بجامعة صفاقس وتحديدا المجال الرابع المتعلق بتطوير الحياة الجامعية ،ستعيش جامعة صفاقس على وقع تنظيم تظاهرة “24 ساعة سينما” المزمع تنظيمها يومي 16 و17 افريل 2022 بتنظيم من المعهد العالي للإعلامية والملتميديا بصفاقس تحت إشراف جامعة صفاقس ومشروع دعم الجودة في مجاله الرابع وبالشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس والمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس والمعهد العالي للموسيقى بصفاقس.

تظاهرة ثقافية رمضانية سينمائية عملت لجنة التنظيم على برمجة خطوطها انطلاقا من نوادي السينما الناشطة بالمؤسسات الجامعية ،حيث ستكون التظاهرة السينمائية ستكون موجهة لمختلف المؤسسات الجامعية وستشمل مشاركة “200 طالب” من طلبة الجامعة في سهرة رمضانية جامعية تنطلق مساء يوم السبت 16 افريل 2022 على الساعة الثانية بعد الزوال لتتواصل الى غاية يوم الاحد على الساعة الثانية بعد الزوال دون انقطاع .

أفلام متنوعة وورشات تكوينية متعددة

هذا وسيكون للطلبة موعد مع عروض سينمائية متنوعة حيث تم برمجة عرض 12 فيلم قصير وطويل من انتاجات تونسية ودولية سيتم مناقشتها مع الضيوف المخرجين والممثلين.

وما بين عرض الافلام ومناقشتها سيكون لجمهور تظاهرة 24 ساعة سينما لقاء تكويني متنوع من خلال تنظيم 6 ورشات تكوينية متنوعة ستوجه لمختلف الطلبة سيقوم بتأثيها مجموعة من الأساتذة والضيوف من الممثلين على غرار ورشة الإخراج والانتاج، ورشة الكتابة السينمائية، ورشة التصوير، ورشة الأداء الركحي، ورشة فن الممثل، ورشة في تقنيات التواصل، ورشة المونتاج وذلك يدخل في اطار العملية الأكاديمية القائمة بين النظري والتطبيقي.

فطور رمضاني جماعي

هذا وقد عملت لجنة تنظيم تظاهرة “24 ساعة سينما ” على برمجة افطار رمضان داخل المؤسسة الجامعية تجمع مختلف الطلبة المشاركين بأساتذتهم رفقة الممثلين ولجنة التنظيم والمشرفين على التظاهرة من المؤسسات الجامعية ، الى جانب برمجة “السحور” بالمعهد أيضا وما بينهما من مرواحات موسيقية وعروض فنية متنوعة من تأثيث النوادي الثقافية بالمؤسسات الجامعية.

للمسابقات نصيب

كما سيكون للطلبة المشاركين موعد مع مسابقتين مختلفتين ،حيث عملت لجنة التنظيم على برمجة مسابقة لعرض انتاجات الطلبة في مجال السمعي البصري والتي ستكون مفتوحة لمختلف طلبة الجامعة التونسية حيث سيتم عرض أعمالهم ومناقشتها مع لجنة تحكيم من الضيوف ، والمسابقة الثانية ستكون في علاقة بمجال الصحافة والتي ستوجه تحديدا الى طلبة ماجستير الصحافة المتعددة المنصات بكلية الاداب والعلوم الانسانية بصفاقس والى كل المهتمين بمجال الصحافة من ورقي ورقمي وسمعي بصري والكتروني حيث سيتم اسناد 3 جوائز لأفضل تغطية صحفية للتظاهرة خلال 24 ساعة .

وجوه فنية متنوعة

هذا وقد عملت لجنة تنظيم التظاهرة على دعوة وجوه فنية متنوعة في مجال السينما والمسرح على غرار الممثل عاطف بن حسين والمخرجة مريم بلحاج أحمد الى جانب الممثل خالد بوزيد والممثل لزهر البوعزيزي والممثل مهذب الرميلي والممثل رمزي بلعج الى جانب المخرج رياض حاج طيب والسيناريست علي البوكادي…

وعيسى حراث على منصة التكريم

وتكريما لمسيرته الفنية الزاخرة ستقوم جامعة صفاقس بتكريم الممثل القدير عيسى حراث الذي يعتبر من الممثلين القلائل، الذين يحضون بشعبية كبيرة لدى الجمهور إذ تعوّد التونسيون على حضوره في مختلف الأعمال الفنية بداية بالمسرح والسينما إلى شاشة التلفزيون وقدم العديد من الأدوار والمسلسلات والأفلام على غرار فيلمي «عصفور سطح» و»قوايل الرمان» ومسلسلات «ماطوس» و»قمرة سيدي المحروس» و»الدوار» و»من أجل عيون كاترين» وله مشاركات في أفلام أجنبية وعدد مهم من المسرحيات التونسية، ومسيرته انطلقت مطلع السبعينات مع العديد من الفرق المسرحية التونسية والعربية وله أكثر من خمسين عملا فنيا.

واستمارة الكترونية للمشاركة

وتزامنا مع كل ماهو رقمي قامت لجنة التنظيم بانشاء صفحة خاصة للتظاهرة على شبكات التواصل الاجتماعي ،الى جانب انشاء استمارة الكترونية من أجل اتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة علما وأنها ستكون موجهة لحوالي “200 طالبا وستقوم لجنة التنظيم بالقيام بحملات تعريفية للتظاهرة بعدد من المؤسسات الجامعية والتي ستشمل الطلبة والأساتذة والإداريين والموظفين من أجل ضمان إشعاعها على مستوى جامعي في علاقة بالأسرة الجامعية داخل جامعة صفاقس

وللصناعات الثقافية نصيب

هذا وستنطلق التظاهرة عبر مداخلة افتتاحية للدكتور محمد بن حمودة مدير المعهد العالي للموسيقى بصفاقس حول “السينما والصناعات الثقافية” وستكون اذاعة جامعة صفاقس الشريك الاعلامي الاول للتظاهرة من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية طوال التظاهرة حيث سيقوم الطلبة بتأثيث فقرات فنية متنوعة وعروض حكواتية الى جانب الألعاب الفكرية….