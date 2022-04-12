قبلي: رفع 108 مخالفات اقتصادية خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان



رفعت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بقبلي، خلال الأيام العشرة الاولى من شهر رمضان المعظّم، 108 مخالفات اقتصادية، وذلك إثر تنفيذ671 زيارة تفقد، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للتجارة بقبلي، حمادي الزغل، في تصريح لـ”وات”.

وأشار الزغل إلى تكثيف العمل الرقابي عبر تسخير 4 فرق تعمل بصفة يومية بمختلف المعتمديات، والتركيز على القطاعات التي يكثر عليها الاقبال خلال شهر رمضان، وهو ما مكن من رفع المخالفات المشار إليها آنفا والتي تعلق اغلبها بعدم اشهار الاسعار بـ 40 مخالفة، وعدم الاستظهار بفاتورات الشراء بـ 23 مخالفة، اضافة الى 16 مخالفة تعلقت بالبيع باسعار غير قانونية.

وأوضح ان اكثر المخالفات جاءت في قطاع المواد الغذائية بـ 34 مخالفة اقتصادية، يليها قطاع الخضر والغلال بـ 31 مخالفة اقتصادية، ثم قطاع بيع الدواجن بـ 10 مخالفات.

ومن ناحية اخرى، اكد المصدر ذاته انه قد تم خلال الاسبوع الماضي تزويد ولاية قبلي بـ 84 طنا من دقيق السميد، اضافة الى 20 الف لتر من مادة الزيت النباتي المدعم.