المهدية: تأمين 1684 زيارة تفقد ورفع 198 مخالفة اقتصادية في الأيام العشرة الأولى من شهر الصيام

أمّنت أربع فرق مراقبة اقتصادية تابعة للإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية، خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، 1684 زيارة تفقد أفضت إلى رفع 198 مخالفة، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، الحبيب الديماسي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ”وات”.

وحجزت نفس الفرق، مدعومة بفريق لمراقبة الجودة يضم أعوان صحة، 170 كلغ من الهريسة غير صالحة للاستهلاك، و95 كلغ من دقيق السميد المدعم بسبب الاخلال بتراتيب الدعم مع حجز آلة وزن.

وشدّد الديماسي على مواصلة تركيز فرق المراقبة، خلال النصف الأول من شهر الصيام، على قطاع المواد الطازجة (الخضر والغلال، والأسماك، والمواد الغذائية، والدواجن).

وينتظر أن تتوجّه العمليات الرقابية، في النصف الثاني من شهر رمضان، إلى قطاعات الملابس والأحذية والمرطبات والحلويات والفضاءات الترفيهية والمطاعم.