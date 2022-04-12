اطلاق نار وتفجير قنبلة في محطة مترو بنيويورك..خبر_عاجل

أفادت مصادر بقوات إنفاذ القانون الأمريكية، في تصريحات لـCNN، بأنه وقع حادث إطلاق النار وتفجير قنبلة دخان محتملة في محطة مترو أنفاق بروكلين في نيويورك.

وقالت مصادر إنه تم إطلاق النار على 5 أشخاص على الأقل، فيما قالت فرق الإنقاذ إنه تم نقل 13 شخصا إلى المستشفيات في المنطقة المحيطة بمحطة المترو لكنها لم تحدد إذا كانت الإصابات جميعها بالرصاص أم لا.

وتقول الشرطة، وفقا لتقرير أولي، إن الجاني ربما كان يرتدي قناعا واقيا من الغاز وسترة بناء برتقالية، وقد فر من مكان الحادث إلى مكان مجهول.

وقال مصدر آخر لشبكة CNN إن 5 أشخاص أصيبوا بالرصاص وأن شخصًا واحدًا في حالة حرجة بعد الحادث في محطة مترو أنفاق بروكلين.

يقول المحققون أيضًا إنهم ليسوا متأكدين من نوع الجهاز الذي تم تفجيره، لكن التقارير الأولية تقول إنه ربما كانت قنبلة دخان، حسبما يقول مسؤول إنفاذ القانون.

وكالات