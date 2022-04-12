رئيسة الحكومة تستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي والاكاديمي، جيل كيبال

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، مساء امس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، جيل كيبال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، والأكاديمي الفرنسي المختص في العلوم السياسية وشؤون العالم العربي والإسلامي ومدير كرسي الشرق الأوسط والمتوسط بمعهد الدراسات السياسية بباريس.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة ،أفاد جيل كيبال أنه تم تكليفه منذ شهر جانفي بمهمة إعداد تقرير حول مدى تأثير التغييرات التي يشهدها الحوض الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط وكذلك منطقة الساحل والصحراء بافريقيا على المجتمع الفرنسي، خاصة في علاقة بالديانة الإسلامية بفرتسا .

وتناول اللقاء، الذي تم بحضور سفير فرنسا بتونس اندري باران، تعزيز التعاون الثنائي في مجال حماية الشباب من التطرف العنيف .

وأبرزت رئيسة الحكومة دور الدولة في الحد من التفاوت الجهوي والاجتماعي عبر تكريس الاصلاحات الهيكلية للمؤسسات والمنشآت وتطوير المنظومة التعليمية والجامعية، من جهة، وعلى اهمية تاطير الشباب وتكوينه لتسهيل اندماجه في الحياة المهنية وانخراطه في المجتمع وحمايته من اخطار التشدد والتطرف العنيف والتفكير في الهجرة غير النظامية، من جهة ثانية.

واكد جيل كيبال على اهمية تبادل التجارب والرؤى بين بلدان ضفتي المتوسط وخصوصا تونس وفرنسا وايطاليا لمعرفة اسباب ظاهرة التطرف العنيف في مجتمعاتنا وسبل معالجتها.