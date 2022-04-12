آخر تطورات الوضع الوبائي في تونس..

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2022/04/12 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

استقرت نسبة التحاليل الإيجابية لتقصي فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المتراوحة من 4 إلى 10 أفريل الجاري في حدود 13.53 بالمائة.

وقد تم تسجيل 1267 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد إجراء 9365 تحليلا مخبريا لتقصي الفيروس.

وبلغ عدد الوفيات المصرح بها خلال الفترة المذكورة 14 حالة وفاة جديدة، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الصحة.

وقد ارتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية انتشار الفيروس في فيفري 2020 إلى حد 10 أفريل الجاري، إلى 28.509 وفاة.

من جهة أخرى، بلغ عدد الحالات الجديدة المقيمة بالمستشفيات العمومية والخاصة خلال الفترة المذكورة 46 حالة جديدة.

ووصل عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المذكورة إلى 1814 متعافيا، مما يرفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس منذ بداية انتشاره إلى 10 أفريل الجاري 4.547.755 متعافيا.

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