توننداكس يقفل معاملات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 2ر0 بالمائة

اقفل مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس، “توننداكس”، حصة الثلاثاء مرتفعا بنسبة 2ر0، ليدرك النقطة 9ر7185، وسط معاملات بقيمة 6ر4 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”

وتصدّر سهم شركة مونبري قائمة الارتفاعات، للحصة الثانية على التوالي، بعد أن زاد سعره بنسبة 9ر5 بالمائة وليقفل بقيمة 120ر4 دينار، وسط مبادلات بقيمة 26 مليون دينار

وتطور سهم الشركة التونسية للبنك، بدوره، بنسبة 6ر3 بالمائة وسعر 480ر3 دينار، وسط معاملات ناهزت 178 الف دينار

في المقابل تقهقر سهم بنك تونس والامارات، خلال الحصة، بنسبة 5ر4 بالمائة، وينهي بسعر قدره 590ر6 دينار، في ظل معاملات لم تتخط 6 الاف دينار. تبعه سهم شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية الذي تدحرج بدوره بنسبة 4ر3 بالمائة وسعر 400ر8 دينار، دون تسجيل اي مبادلات

وكان سهم بنك تونس العربي الدولي، الاكثر تداولات خلال الحصة، مراكما ارباحا بقيمة 2ر2 مليون دينار اي بنسبة 49 بالمائة من المبادلات الجملية للحصة، وليختتم الحصة على مرتفعا بنسبة 1ر0 بالمائة وسعر 68 دينار