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وزير الداخلية يتفقّد الوحدات الأمنية الحدودية بولاية الكاف

2022/04/13 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أدى وزير الدّاخلية توفيق شرف الدين، أمس الثلاثاء، زيارة عمل ميدانية إلى مختلف الوحدات الأمنية بولاية الكاف، للإطلاع على سير عملها.

واستهل الوزير زيارته، بتفقد الوحدات الأمنية بنقطة حصن الحدودية بمفترق سراط، ثم قام بزيارة المعبر الحدودي بقلعة سنان، أين عاين منظومتي التفتيش الأمني والإجراءات الحدودية، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن وزارة الداخلية.

كما تابع عملية بيضاء، بالمركز الحدودي للحرس الوطني “الطريشة” التابع لفرقة الحدود بالفالتة، مثمنا مجهودات الوحدات الأمنية الساهرة على تأمين الحدود البرية.

واختتم الوزير زيارته بمشاركة الإطارات والأعوان تناول وجبة الإفطار، مشيدا بما يبذلونه من مجهودات وتضحيات، وداعيا إياهم إلى مزيد اليقظة والرفع من درجة الأهبة العملياتية لمكافحة ظاهرة التهريب والتّصدي لمختلف التهديدات الإرهابية.

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