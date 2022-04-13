عاجل: تونس دون محروقات لمدة يومين..

تقرر الإضراب يومي 15 و16 أفريل الجاري في 4 شركات لتوزيع المحروقات، حسب ما اكده كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري.

وأشار السميري في تصريح لشمس أف ام إلى انه تقرر الإضراب إثر فشل الجلسة الصلحية مع سلطة الإشراف وعدم الإستجابة للمطالب المرفوعة.

وأوضح سلوان السميري أن من أهم المطالب، المفاوضات الاجتماعية لسنة 2021 وتطبيق الاتفاق الممضى بين إتحاد الشغل ومنظمة الأعراف.

هذا وسيشمل الاضراب يومي 15 و16 أفريل اربع شركات توزيع للمحروقات (طوطال للطاقات، اولا اينرجي، فيفو انرجي، شال، ستارويل).

وأكد محدث شمس آف آم ان “هذه الشركات الاربع تمسكت بعدم التفاوض فيما يخص الزيادة في الأجور الا في صورة تطبيق زيادة هامش الربح من طرف وزارة الصناعة، وبالرغم من تعهّد الوزارة بتطبيق الزيادة الا ان هذه الشركات واصلت رفضها التفاوض”