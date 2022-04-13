سامي الطاهري يهدّد الحكومة بامكانيّة التوجّه الى الاضراب العام في قطاع الوظيفة العموميّة #خبر_ عاجل

أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري أن اللقاء الذي جمع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أمس مع أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي كان للتحضير لاجتماع موسع بين رئيسة الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد يوم 15 أفريل الجاري، وسيكون اجتماعا مهما تُطرح فيه المساءل الخلافية لكنه لن يتطرق الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في اطار استعداد وفد حكومي للتوجه الى واشنطن.

وأشار الناطق باسم المركزية النقابية ، أن الاتحاد يأمل في تجاوز الجمود في علاقته بالقصبة وتوترها وعدم ايفاءها بوعودها في تنفيذ الاتفاقيات، مؤكدا أن الاتحاد سيتمسك لدى لقاءه رئيسة الحكومة بإلغاء المرسوم عدد 20 الذي وتر المناخ الاجتماعي وسيتم حسم المسالة خلال الاجتماع المرتقب مع التذكير بإمكانية الاضراب العام في الوظيفة العمومية في صورة التمسك بالمنشور المثير للأجل.