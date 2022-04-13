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انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمدتي المرناقية وبرج العامري غدا الخميس

2022/04/13 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الاربعاء، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمدتي المرناقية وبرج العامري غدا الخميس بداية من الساعة الخامسة صباحا.

وأفادت الشركة في بلاغ صادر عنها، أن هذا الخلل يأتي على خلفية إصلاح عطب طرأ على قناة الجلب الرئيسية للمياه الصالحة للشرب قطر 1100 مم على مستوى معمل الأذوية “بيوشيما” على الطريق الوطنية رقم 5 بالمرناقية من ولاية منوبة.

ومن المنتظر، وفق المصدر ذاته، استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة منتصف النهار من نفس اليوم الخميس فور استكمال الاشغال .

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