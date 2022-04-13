شركة نقل تونس تكشف تفاصيل جديدة عن حادث وفاة شيخ دهسا تحت عربة المترو #خبر_ عاجل

أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ اليوم الأربعاء، وقوع حادث في مستوى محطة باب سعدون صبيحة اليوم الأربعاء 13 أفريل 2022 على الساعة التاسعة و35 دق أسفر عن وفاة مواطن قبل بلوغه المستشفى.

وتتمثل صورة الحادث حسب المعطيات الأوّلية في صعود الضحية، الذي يبلغ من العمر 70 سنة، على الواصل (coupleur) الذي يربط بين عربتي مترو الخط رقم 4 للمرور إلى الرصيف المقابل في نفس الوقت الذي انطلق فيه المترو في اتجاه وسط العاصمة.. وهو ما أدّى إلى سقوطه تحت العربة الثانية للمترو وإصابته إصابة بليغة فارق على إثرها الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.

ودعت الشركة إلى ضرورة تفادي الصعود على الواصل أو التشبث بجوانب العربات التي غالبا ما تؤدّي إلى حوادث خطيرة وقاتلة