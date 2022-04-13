Ooredoo توجه رسالة حب لحرفائها : “أنتي عشير عمري و بيك نعيش”

صدر بالرائد الرسمي: تفاصيل الأمر الرئاسي المتعلّق بالعمل عن بعد.. وهذه هي الفئات المعنيّة

نشر الأمر الرئاسي المتعلق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه، في الرائد الرسمي ليوم 12 أفريل الجاري

سامي الفهري يمثل اليوم أمام القضاء بسبب “المنصة”..خبر_عاجل..

شركة نقل تونس تكشف تفاصيل جديدة عن حادث وفاة شيخ دهسا تحت عربة المترو #خبر_ عاجل

2022/04/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ اليوم الأربعاء، وقوع حادث في مستوى محطة باب سعدون صبيحة اليوم الأربعاء 13 أفريل 2022 على الساعة التاسعة و35 دق أسفر عن وفاة مواطن قبل بلوغه المستشفى.

وتتمثل صورة الحادث حسب المعطيات الأوّلية في صعود الضحية، الذي يبلغ من العمر 70 سنة، على الواصل (coupleur) الذي يربط بين عربتي مترو الخط رقم 4 للمرور إلى الرصيف المقابل في نفس الوقت الذي انطلق فيه المترو في اتجاه وسط العاصمة.. وهو ما أدّى إلى سقوطه تحت العربة الثانية للمترو وإصابته إصابة بليغة فارق على إثرها الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.

ودعت الشركة إلى ضرورة تفادي الصعود على الواصل أو التشبث بجوانب العربات التي غالبا ما تؤدّي إلى حوادث خطيرة وقاتلة

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn